شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 397 ألف مراجع بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

عمليات جراحية

الدمام - شريف احمد - قدم مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة خلال العام 2023م خدمات طبية متكاملة لـ 397,726 مراجعًا في عدد من التخصصات والأقسام الطبية في المستشفى.وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن عدد المراجعين الذين زاروا قسم الطوارئ بلغ عددهم 109486 مراجعًا، فيما استفاد 288240 مراجعًا من الخدمات الطبية التي تقدمها العيادات الخارجية وبما تحتويه من تخصصات عديدة ودقيقة.بين التجمع الصحي أن عدد العمليات الجراحية التي أُجريت في المستشفى بلغ 6450 عملية، كما استفاد 51890 مراجعًا من الخدمات المقدمة في قسم التأهيل الطبي.وتم إجراء 2،782،351 فحصًا مخبريًا و 176789 إجراء أشعة شملت جميع أنواع الأشعة التي تساعد على تشخيص الحالات، كما صُرفت 467642 وصفة علاجية.