شكرا لقرائتكم خبر عن "العادات القرائية للأطفال".. لقاء افتراضي بهيئة المكتبات غدًا والان نبدء بالتفاصيل

حضور اللقاء

الدمام - شريف احمد - تُنظّم هيئة المكتبات غداً، أول لقاءاتها المفتوحة لعام 2024 بعنوان "العادات القرائية للأطفال" ، تستهدف من خلاله جميع العاملين والمهتمين بقطاع المكتبات في المملكة، لاطلاعهم على استراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير القطاع، ومناقشة أهمية تطوير العادات القرائية لدى الأطفال، ودورها في بناء جيل واعٍ.يتناول اللقاء الذي يُقام افتراضياً من الساعة الواحدة إلى الثانية ظهراً محاورَ متعددة، ومن أهمها لمحةٌ حول استراتيجية هيئة المكتبات لتطوير وإدارة قطاع المكتبات بالمملكة، بالإضافة لموضوع اللقاء حول العادات القرائية لدى الأطفال، فضلاً عن إتاحة الفرصة للنقاش المفتوح مع الحضور للاستماع إلى الأفكار والرؤى والتطلعات في هذا المجال.يأتي تنظيم هذا اللقاء انطلاقًا من حرص هيئة المكتبات على تعزيز تواصلها مع مجتمع المكتبات بالمملكة بمختلف فئاتهم العمرية، وتعريفهم ببرامج ومبادرات الهيئة، وخططها الرامية إلى تطوير القطاع، إضافةً إلى تبادل الرؤى والأفكار النوعيّة التي تسهم في تطوير القطاع، والارتقاء به لتحقيق مستهدفاته.ودعت الهيئة الراغبين في حضور اللقاء للتسجيل عبر الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/reg_form/tracks/1519/new .