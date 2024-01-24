جنوب إفريقيا: "العدل الدولية" قد تصدر حكمها في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل الجمعة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 يناير 2024, 6:18 مساءً

أعلنت جنوب إفريقيا اليوم (الأربعاء) توقعها أن تصدر محكمة العدل الدولية حكمها بعد غدٍ الجمعة، بشأن التدابير المؤقتة المطلوبة في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل. وأوضحت أن وفدًا حكوميًا جنوب إفريقيًا وصل إلى لاهاي بانتظار الحكم، وفقًا لـ"فرانس برس". وذكر مصدران مقربان من القضية أنهما يتوقعان أن تصدر الهيئة المكونة من 17 عضوًا، حكمها بشأن التدابير المؤقتة التي تشمل أمر إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة أثناء البت في القضية.

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