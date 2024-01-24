"تقنية أبها" تبرم اتفاقيةَ شراكة مع "مواهب التربية" في المجالات المجتمعية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 يناير 2024, 6:23 مساءً

أبرمت الكليةُ التقنية بأبها مجموعةً من الاتفاقيات مع ⁦‪‬⁩شركة مواهب التربية للتعليم والتربية. مثّل الكليةَ في الاتفاق عميدُها الدكتور يحيى آل كاسي، فيما مثل الشركةَ مديرُها العام الأستاذ محمد علي الزهراني. وأوضح عميد الكلية أنّ الاتفاقية تستهدف الشراكةَ في المجالات المجتمعية؛ وهي: التعاون في المناسبات الوطنية ورفع مستوى النشاط البدني، وفي المجال الكشفي، وتعزيز المسؤولية المجتمعية والتدريب التقني، والتعاون في المجالات الإعلامية، إضافة إلى التعاون بين الطرفين في مجالات الموهبة والابتكار.

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