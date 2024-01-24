انت الان تتابع بعد اتهامها أوكرانيا بإسقاط "طائرة الأسرى".. روسيا تدعو إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 يناير 2024, 6:24 مساءً

دعت روسيا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، عقب سقوط طائرة روسية كان على متنها أسرى أوكرانيون، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. واتهمت موسكو كييف بإسقاط الطائرة العسكرية الروسية، التي كان على متنها 65 أسير حرب من أوكرانيا، كانت موسكو تنقلهم بهدف تبادلهم، وفقًا لـ"فرانس برس". وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أنه "عند الساعة 11:15 (8:15 بتوقيت جرينيتش)، ارتكب النظام الأوكراني هذا العمل الإرهابي، مسقطًا طائرة نقل عسكرية روسية كانت في رحلة من مطار تشكالوفسكي الصغير (بالقرب من موسكو) في بيلجورود لنقل عسكريين أوكرانيين بهدف تبادلهم". وذكرت الوزارة أن الجيش الأوكراني كان "على دراية تامة" بأن الروس ينقلون أسرى حرب بالطائرة من بيلجورود إلى نقطة تلاقي عند الحدود.

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