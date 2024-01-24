"الغامدي" يترأس مديري مكاتب التعليم بالطائف وينوِّه بدور المدرسة للحفاظ على القيم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 يناير 2024, 6:30 مساءً

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أهمية دعم وتمكين المدارس وتحليل النتائج، من خلال معرفة الإيجابيات والسلبيات ومعوقات النجاح. ونوه المدير العام خلال ترؤسه اجتماع مديري مكاتب التعليم الداخلية والخارجية، المنعقد في مكتب التعليم شمال الطائف، بحضور المساعد للشؤون التعليمية محمد بن عامر النفيعي، بدور المدرسة في كل المتغيرات للحفاظ على القيم، من خلال الانضباط المدرسي، والتحصيل الدراسي. وناقش الاجتماع محاور عدة، منها آمال وتطلعات الشؤون التعليمية. وشاهد الجميع عرضًا مرئيًّا لتحقيق النموذج الإشرافي في ضوء تمكين المدارس، واطلع على مبادرة لوحة المعلومات التفاعلية، ثم شاهد عرض مبادرات مكتب التعليم بشمال الطائف. وفي الختام استمع "الغامدي" لمداخلات واستفسارات مديري المكاتب.

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