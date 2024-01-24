شكرا لقرائتكم خبر استعراض مبادرات التطوير العسكري بمعرض الدفاع 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تشارك وزارة الدفاع بصفتها شريكا رئيسا في النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي 2024، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، في الفترة 04 - 08 فبراير المقبل في الرياض.

وترتكز مشاركة وزارة الدفاع من خلال جناحها في المعرض على 3 محاور رئيسة، تتمثل في: إرثها وتحولاتها التاريخية، وقدراتها وإمكاناتها الدفاعية والعسكرية، إلى جانب مستقبلها وبرنامج تطويرها.

وسيشارك عدد من كبار قادة وزارة الدفاع في ندوات وجلسات النقاش في منتدى مستقبل الدفاع وستقدم طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة، وطائرات فريق «الصقور السعودية».

وقال مدير الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي بوكالة وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية عبدالرحمن السلطان «إن محور «الإرث» يتناول نشأة الوزارة وما شهدته من تطورات وتحولات تاريخية، وذلك من خلال التعريف بالتسلسل التاريخي والزمني لمراحل تطوير الجيش السعودي منذ نشأته، إلى جانب إبراز جهود الوزارة الإنسانية».

وأوضح أن محور «القدرات» في جناح وزارة الدفاع سيركز على إظهار قدرات وإمكانات أفرع القوات المسلحة، وسيسلط الضوء على مركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

وأشار السلطان إلى أن المحور الثالث «المستقبل» سيتناول مستقبل الوزارة وبرنامج تطويرها، وسيستعرض أهدافها الاستراتيجية، ومبادراتها التطويرية ومراحل تنفيذها.

3 محاور رئيسة للمشاركة: