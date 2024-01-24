جامعة الفيصل تمنح الدكتوراه ابتداء من العام المقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح رئيس جامعة الفيصل بالرياض، الدكتور محمد آل هيازع، أن الجامعة في العام الدراسي المقبل ستكون من الجامعات التي تمنح «درجة الدكتوراه» في المملكة.

جاء ذلك خلال افتتاحه «يوم المهنة» الذي تقيمه الجامعة هذا العام 2024م، برعاية سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر.

وأكد آل هيازع أن «يوم المهنة» يتيح للباحثين عن عمل فرص وظيفية من خلال التواصل المباشر مع شركات عالمية ومحلية تحت سقف واحد، وذلك بدعم من إدارة علاقة الخريجين والتوظيف، إذ تعلن جامعة الفيصل عن يوم المهنة السنوي الثاني عشر لعام 2024 م بالتعاون مع نحو 50 شركة، لتوفير 3700 وظيفة، مشيرا إلى المعرض المصاحب للمنتدى يتم توسعته سنويا؛ لاستيعاب أكبر عدد من الشركات المتنوعة، إذ يشارك فيه مؤسسات وشركات محلية وعالمية، وسيتم عقد ورش عمل مهنية متخصصة.

وبين أن «يوم المهنة» استقطب شركات كبيرة جديدة، إضافة إلى استقطاب عدد كبير من طلاب وخريجي جامعات أخرى.

وأفاد آل هيازع أن الجامعة تعمل على توفير فرص العمل المناسبة والتدريب المهني للخريجين، إضافة إلى توفير الدعم والإرشاد المستمر لهم في مجالات البحث عن وظائف وتطوير مهاراتهم.

يوم المهنة: