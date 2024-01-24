شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية توقع اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، تهدف إلى تفعيل المسؤولية الاجتماعية بدعم وتحفيز الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع متناهية الصغر من المجتمع المحلي في محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية. تعاون لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من مبدأ التعاون والتكامل من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية وتحقيق رؤية المملكة 2030 بين الجهات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي، وتحقيق استدامة قطاع الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة وزيادة نسب مشاركتهم في الاقتصاد المحلي.

وتضمنت اتفاقية التعاون تنمية وتأهيل المستفيدين من الأسر المنتجة، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يسعون لإطلاق مشاريعهم المستقبلية، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية متقدمة لتعزيز قدراتهم، ومنح مساحات مجانية لهم بهدف تفعيل مبادرات الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة، مع تقديم خدمات إرشادية واستشارات لتطوير الأنشطة.

إضافةً إلى تجسير المشاريع المتميزة نحو تحولها إلى منشآت ناشئة من خلال ترشيحهم لبرنامج تجسير وفرص الامتياز التجاري، وتهيئة المستفيدين للحصول على تمويل مناسب من منتجات البنك التمويلية.