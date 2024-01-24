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ندوة حوارية بملتقى السياحة السعودي لمناقشة مستقبل السفر

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ناقشت الندوة الحوارية (السياحة المتجددة.. مستقبل العالم للسفر)، المقامة ضمن جدول أعمال ملتقى السياحة السعودي، بنسخته الثانية، الخيارات المتعددة في المملكة التي تجعل المناطق أكثر جذباً للسيَّاح من الداخل والخارج.

تعدد الوجهات السياحية أهم عوامل الجذب بالمملكة

وبيّنت المدير التنفيذي لشركة إدارة الهوية العالمية للتسويق "تريسي لانزا"، أنَّ تعدد الوجهات السياحية في المملكة يعد عامل جذب للسياح من دول أوروبا وأميركا والعالم. موضحة أنَّ شركتها تخصصت في تأهيل الأماكن السياحية في العالم، ومن ضمنها المملكة.
وأفادت أنَّ مستقبل السياحة في منفتح على السياحة حديثاً، وأنها تمكنت من الاستثمار في هذا الجانب بحرفية عالية. وأشارت إلى تلقي الشركة اتصالات من دول لديها اهتمام بزيارة المملكة، ولدي هؤلاء الأفراد الكثير من الأسئلة؛ منها ما يخص الأمان والتطور والتنوع الترفيهي العائلي.

ملتقى السياحة السعودي

يذكر أن ملتقى السياحة السعودي يقام تحت شعار (تعرّف عليها) في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض، يتضمَّن، خلال أيامه الثلاثة، 41 جلسة حوارية وورشة عمل، تتناول مواضيع منوعة، كما يشهد توقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع العديد من القطاعات الحكومية والخاصة، ويشارك فيه 104 عارضين في مختلف المجالات السياحية.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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