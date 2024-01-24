شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة حوارية بملتقى السياحة السعودي لمناقشة مستقبل السفر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ناقشت الندوة الحوارية (السياحة المتجددة.. مستقبل العالم للسفر)، المقامة ضمن جدول أعمال ملتقى السياحة السعودي، بنسخته الثانية، الخيارات المتعددة في المملكة التي تجعل المناطق أكثر جذباً للسيَّاح من الداخل والخارج.
وأفادت أنَّ مستقبل السياحة في السعودية منفتح على السياحة حديثاً، وأنها تمكنت من الاستثمار في هذا الجانب بحرفية عالية. وأشارت إلى تلقي الشركة اتصالات من دول لديها اهتمام بزيارة المملكة، ولدي هؤلاء الأفراد الكثير من الأسئلة؛ منها ما يخص الأمان والتطور والتنوع الترفيهي العائلي.
تعدد الوجهات السياحية أهم عوامل الجذب بالمملكةوبيّنت المدير التنفيذي لشركة إدارة الهوية العالمية للتسويق "تريسي لانزا"، أنَّ تعدد الوجهات السياحية في المملكة يعد عامل جذب للسياح من دول أوروبا وأميركا والعالم. موضحة أنَّ شركتها تخصصت في تأهيل الأماكن السياحية في العالم، ومن ضمنها المملكة.
وأفادت أنَّ مستقبل السياحة في السعودية منفتح على السياحة حديثاً، وأنها تمكنت من الاستثمار في هذا الجانب بحرفية عالية. وأشارت إلى تلقي الشركة اتصالات من دول لديها اهتمام بزيارة المملكة، ولدي هؤلاء الأفراد الكثير من الأسئلة؛ منها ما يخص الأمان والتطور والتنوع الترفيهي العائلي.