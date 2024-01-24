شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| خلال 3 أعوام… جائزة "الإنسان أولًا" ترصد أكثر من 300 مبادرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت رئيس لجنة تحكيم جائزة "الإنسان أولًا" للعمل الإنساني ابتسام الحميزي، إن الجائزة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، كانت جاذبة للمبادرات الإنسانية، متلمسة فيها جانب الإبداع والابتكار.

وأشارت إلى أن الإبداع والابتكار هو أحد أهم القيم التي ركزت عليها الجائزة، وأن الجائزة رصدت أكثر من 300 مبادرة إنسانية، تجاوزت تكلفتها أكثر من 111 مليون ريال، بهدف إبراز الجهود الإنسانية والاحتفاء بها.

حفل تكريم الفائزين

جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة "الإنسان أولًا" للعمل الإنساني في نسختها الثالثة، الذي نظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وبحضور وتشريف صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، رئيس أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية "ابصر".

مشروع العلاج بالفن

فيما أشارت الرئيس التنفيذي لمجمع الأمير سلطان للتأهيل "جمعية إيفاء" رنا طيبة، إلى حصولهم على المركز الثالث في جائزة "الإنسان أولًا" في نسختها الثالثة، ضمن مسار القطاع غير الربحي.

وأوضحت أن المشروع الفائز بالجائزة هو مشروع العلاج الترويحي "العلاج بالفن"، إذ يعزز من عملية التأهيل الطبي لذوي الإعاقة من خلال عدد من الممارسات والتقنيات في هذا المجال.

كما يعزز من قدرة الجسم على الاستجابة للبرامج العلاجية الأخرى، مشيرة إلى أنهم خدموا عددًا كبيرًا من المستفيدين خلال العام الماضي.

طرق العناية بكبار السن

وذكرت رئيس جمعية العطاء النسائية بالقطيف د. كوثر العمران، أن فوز الجمعية بالمركز الثاني بالجائزة ضمن مسار القطاع غير الربحي.

وأوضحت أن المشروع الفائز بالجائزة هو مشروع "طرق العناية بكبار السن"، وهو عبارة عن تدريب عملي يحتوي على محاضرات وورش عمل مقدمة لذوي كبار السن ومقدمي الرعاية لهم.

