شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. "الجيومكانية" توضح التطور الحضري للمملكة منذ عام 1950 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشرت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية نماذج من أعمال مشروع الصور الجوية التاريخية المصححة للمملكة، الملتقطة بالتصوير الجوي لمناطق مختلفة وعلى فترات زمنية متعددة ومتفاوتة.

وتوضح هذه الصور التغيرات التي طرأت على تلك المناطق من تطور حضري أو غطاء نباتي أو خلافه.

وتكمن أهمية الصور التاريخية في أنها تحفظ تاريخ تلك المناطق وتوضح مراحل 164484 صورة من عام 1950 حتى 1980، التي جُمعت بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.

وجرى العمل على مشروع الصور الجوية التاريخية المصححة من خلال معالجة الصور وإسقاطها على نظام الإحداثيات المرجعية، وتجميع الصور الجوية (Mosaic) بحسب المنطقة وسنة الإنتاج ومقياس الرسم.

مرجع تاريخي

ويهدفُ هذا المشروع إلى استخدام الصور الجوية المصححة كمرجع تاريخي يوضح التغيرات التي حدثت في المناطق الحضرية والريفية.

وتُنشر بيانات هذا المشروع عبر المنصة الجيومكانية للهيئة على صيغة صور جوية مجمعة ومصححة بإحداثيات مقروءة رقميًا.

وتعمل الهيئة على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية، والتصوير المتعلق بأعماله، والارتقاء به والإشراف عليه بما يُحقق الجودة وتحسين الأداء وفق المعايير الدولية.



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