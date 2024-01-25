انت الان تتابع بطولة أمم إفريقيا: المغرب تتصدر المجموعة عبر بوابة زامبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 يناير 2024, 10:09 مساءً

حافظ المنتخب المغربي على صدارته لمجموعته الإفريقية عقب تغلبه على منتخب زامبيا في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس الأربعاء. وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات المرحلة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بفوز المنتخب المغربي بهدف نظيف. هدف المباراة الوحيد سجله اللاعب حكيم زياش في الدقيقة 38 من عمر المباراة. بتلك النتيجة تتأهل منتخبات المغرب بعد احتلالها المركز الأول برصيد 7 نقاط والكونغو بعد احتلالها المركز الثاني برصيد 3 نقاط إلى دور الـ 16 من المسابقة.

كانت هذه تفاصيل خبر بطولة أمم إفريقيا: المغرب تتصدر المجموعة عبر بوابة زامبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.