شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين.. انتبه للتحذيرات والان نبدء بالتفاصيل

الطقس في السعودية

استمرار الانخفاض في درجات الحرارة

الدمام - شريف احمد - تتعرض معظم مناطق المملكة لتقلبات جوية مؤثرة من يوم غد الخميس وحتى الاثنين المقبل.واستمرارا لتحذيراتها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.كما شددت على عدم السباحة كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلكوأشارت إلى أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار خفيفة الى متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.وبينت أنها تشمل العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم، ومناطق عسير وجازان والباحة وتبوك والحدود الشمالية والشرقية والجوف.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية ويمتد تأثيرها على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

ورجح التقرير هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير وقد تمتد إلى الباحة، كما تتهيأ الفرصة لتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة تبوك، الجوف (القريات) والحدود الشمالية (طريف).