برامج دعوية للمعتمرين

ويشارك في تقديم الدروس نخبة من الدعاة الرسميّين بالوزارة والمترجمين بلغات عالمية.
وشملت البرامج الدعوية عناوين عدة، أهمها: إيضاح مناسك العمرة، ومحاسن الإسلام، وبيان جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن. وبلغ عدد المستفيدين من هذه المناشط أكثر من 500 ألف مستفيد.
يذكر أن هذه الجهود الدعوية التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ تهدف إلى تعليم المعتمرين كيفية أداء مناسكهم على هدي القرآن والسنة، وتأصيل العقيدة.
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