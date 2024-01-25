بعد الوصول إلى ركلات الترجيح .. الاتفاق يتوج بكأس بطولة الوحدة الدولية بأبوظبي

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محمد بن مسعود - الدمام - توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بكأس بطولة الوحدة الدولية الودية، وذلك عقب فوزه بركلات الترجيح 3/4 على الوحدة الإماراتي، حيث احتكما في الأشواط الأصلية إلى نتيجة التعادل الإيجابي 1/1، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب آل نهيان بأبوظبي.

تأتي استعدادات الاتفاق في معسكر الإمارات والذي يستمر من 14 إلى 28 يناير الجاري تحضيرًا لبقية منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

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