تراند اليوم : ‏بالفيديو.. السيسي: لو حليت أزمة الدولار في مصر ولا هيهمني حاجة تاني

صحيفة الخليج 365: علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أزمة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

وقال خلال لقاء صحفي:"لو حليت أزمة الدولار فيكي يا مصر ولا يهمني أي حاجة تاني، الأزمة دي إيجابياتها حاجة واحدة بس، هي فرض الحل علينا، لازم نحل مسألة الدولار بشكل نهائي، والمطلوب خلال مدة زمنية قليلة نصل بمعدلات التصدير والتصنيع داخل مصر لمعدلات تجعل حجم الدولار المتاح بشكل طبيعي يكفي الإنفاق على الاستيراد".

وأضاف:" قلت قبل كدا من 4 سنوات عاوزين 100 مليار دولار صادرات، عملنا كدا.. لا، والناس بقت تستسهل رجال الأعمال، والكل بيفضل يجيب من برا على أنه يدي، طالما الدولار متاح هفضل دا ولا هخش في حراك وجهد كبير جدا عشان أخلي المنتج دا في مصر ".