رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة تتواصل حتى 7 مساء

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محمد بن مسعود - الدمام - نبّه المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (٣- ٥) كم.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة والحناكية والمهد ووادي الفرع والعلا وخيبر، تبدأ الساعة ١١ صباحًا وتستمر حتى ٧ مساء.

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