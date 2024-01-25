شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال غرب الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الخميس، محافظة آخهتشي بولاية كيزيلسو القرغيزية ذاتية الحكم في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غرب الصين.

وذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل أن مركز الزلزال وقع على عمق 15 كيلومترًا عند التقاء خط العرض 41.08 درجة شمالاً وخط الطول 78.55 درجة شرقًا.

ولم ترد على الفور تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.