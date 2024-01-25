انت الان تتابع استشهاد أكثر من 200 فلسطيني في قصف إسرائيلي مستمر على غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 يناير 2024, 5:46 صباحاً

أدى القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة خلال الليل، إلى استشهاد 210 أشخاص على الأقل؛ وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأربعاء؛ فيما تشهد القاهرة محادثات بهدف التوصل إلى هدنة. وقالت وزارة الصحة في غزة الأربعاء إن عدد القتلى الفلسطينيين في القطاع منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر؛ قد ارتفع إلى 25700 وعدد المصابين إلى 63740. وقد قصَف الجيش الإسرائيلي الأربعاء، خان يونس (كبرى مدن جنوب غزة)؛ فيما دخلت الحرب يومها الـ110، غداة مقتل 24 جنديًّا إسرائيليًّا في القطاع.. تابعوا آخر التطورات على مدار الساعة.

كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد أكثر من 200 فلسطيني في قصف إسرائيلي مستمر على غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.