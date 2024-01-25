انت الان تتابع استدلالية وروحانية.. "الزعاق" يكشف عن علاقة العرب بالأجرام السماوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 يناير 2024, 5:48 صباحاً

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن علاقة العرب بالشمس والقمر والنجوم علاقةٌ استدلالية وروحانية؛ فعن طريقها يعرفون مواقعهم وحساباتهم. وأضاف الزعاق أن العرب يستخدمونها مجازًا للوضوح والرفعة والعلو والجمال؛ فالشمس للوضوح والنجوم للعلو والرفعة، والقمر للجمال. وتابع الزعاق في فيديو على حسابه بتويتر، أننا نشاهد الشمس بشكل يومي بنفس الهيئة، والقمر نشاهده 28 مرة بالشهر بأشكال مختلفة، هذه الأشكال تسمى بالمنازل وأهمها منزلة الإبدار التي سنعيشها خلال هذه الأيام.

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