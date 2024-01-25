تحديث جديد في منتجات جوجل و"الأمن السيبراني" يتفاعل

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا جديدًا عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني على منتجات Google.

ونشرت Google تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها.

وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة؛ حيث أصدرت جوجل توضيحًا لهذه التحديثات:

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