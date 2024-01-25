انت الان تتابع كيف يعمل الفلورايد على حماية الأسنان ومصادر الحصول عليه.. "القصيم الصحي" يوضح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 يناير 2024, 6:17 صباحاً

أوضح تجمع القصيم الصحي طريقة الفلورايد في حماية الأسنان من التسوس، وأبرز مصادر الحصول عليه وطرق الاستخدام. وأضاف التجمع أن الفلورايد هو محارب التسوس الطبيعي في الأسنان ويتواجد في الماء والسمك والخضراوات، ويعمل من خلال اندماجه في الطبقة الخارجية للسن؛ مما يزيد من صلابتها ومقاومتها للتسوس، كما يساعد على إعادة تكوين المعادن في السن ويوقف التسوس في مراحله الأولى، ويحتوي على مواد مضادة للبكتيريا التي تساعد على حدوث التسوس. وحول طريقة الاستخدام، كشف التجمع عن طريقتين تتمثلان في معجون الأسنان المحتوي على الفلورايد، أو عن طريق جلسات الفلورايد بعيادات الأسنان كل 6 أشهر بداية من عمر 3 سنوات.

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