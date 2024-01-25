انت الان تتابع للوقاية من السمنة.. تخصصي الملك عبدالعزيز ينصح الوالدين بمشاركة أطفالهم النشاط البدني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 يناير 2024, 6:36 صباحاً

نصح مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي الوالدين بمشاركة أطفالهم في النشاط البدني بما لا يقل عن ساعة يوميًّا للوقاية من السمنة. وأوضح المستشفى أن مشاركة الأطفال في النشاط البدني بمعدل لا يقل عن ساعة يوميًّا يقي الوالديْن من السمنة. وكانت وزارة الصحة قد حذّرت في إنفوجرافيك سابق لها، من مخاطر الخمول البدني؛ داعية لممارسة الأنشطة الرياضية ومنها المشي بانتظام لتحسين صحة الجسم.

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