انت الان تتابع نفيٌ لـ"مقطع تجميد الخبز المتداول".. "الخضيري": لا فوائد بل يرفع السكر! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 يناير 2024, 6:51 صباحاً

نفى أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، صحة المقطع المتداول الذي يُفيد بأن تجميد الخبز بالفريزر يجعله قليل السكر، ولا يرفع السكر في الدم، وأنه صحي ومفيد. وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على منصة "إكس": أن هذه المزاعم غير صحيحة، ولا يمكن أن تتغير نسبة السكر أو مكونات الخبز بسبب تجميده بالفريزر. وتابع: "الذين جربوه لم يجدوا أي انخفاض في نسبة السكر بعد ساعتين من تناول الخبز المجمد بالفريزر، ١٢ ساعة أو لعدة أيام؛ بل ارتفع السكر وزاد".

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