شكرا لقرائتكم خبر عن منخفض جوي قطبي يسبب أمطار متوسطة على شمال المنطقة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد محافظات المنطقة الشرقية الشمالية المتمثلة في حفر الباطن والخفجي وقرية العليا تقلبات جوية، مع وجود فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، من مساء اليوم الخميس، حتى يوم الجمعة، مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها الى 50 كيلومتر في الساعة ومثيرة للأتربة والغبار.

وكشف المركز الوطني للأرصاد أن أجواء المملكة تتأثر حالياً بمنخفض جوي قطبي المصدر مصحوب بكتلة هوائية بارده تؤدي إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق شمال غرب المملكة وشمال منطقة المدينة المنورة وحائل.

وقال المركز إن من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة ما بين درجه مئوية الى خمس درجات مئوية كدرجات حراره صغرى، ويصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية قد تصل سرعتها الى ٤٥ كيلو متر في الساعة تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار في هذه المناطق ويمتد نشاط الرياح السطحية على أجزاء من منطقه القصيم وحائل الرياض مكة.

ويتوقع أيضًا المركز تساقط الثلوج الخفيفة على جبل اللوز وعلقان والظهر في منطقة تبوك والجوف والحدود الشمالية.