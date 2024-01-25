انت الان تتابع بشرى خير.. علاج جيني أعاد السمع لأطفال صم في الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

قال باحثون إن علاجًا جينيًّا تعمل شركة صينية على تطويره، أعاد السمع إلى أطفال يعانون من صمم يولدون به، وهو ما يدعم أدلة متزايدة على فاعلية مثل هذه العلاجات.

وحسب تقرير نُشر في مجلة "ذا لانسيت" الطبية؛ فإن خمسة من بين ستة أطفال صغار يعانون من الصمم الحاد، شهدوا تحسنًا في حاسة السمع فضلًا عن تحسن في التعرف على الكلام بعد ستة أشهر من الخضوع للعلاج الذي تُطَوره "ريفريشجين ثيرابيوتكس".

وكان جميع الأطفال يعانون من صمم حاد ناجم عن طفرات في جين "أو.تي.أو.إف" (أوتوفيرلين). ويُعد بروتين الأوتوفيرلين أساسيًّا لنقل الإشارات الصوتية من الأذن إلى الدماغ.

وحسب موقع "الحرة"، تشير أبحاث سابقة إلى أن طفرات هذ الجين مسؤولة عن 2 إلى 3% من حالات الصمم الذي يولد به الأطفال.

واستخدم الباحثون في تدخلات جراحية أجريت في مستشفى العيون والأنف والأذن والحنجرة بجامعة "فودان"، فيروسًا غير ضار لحمل نسخة من الجين البشري إلى الأذن الداخلية للمرضى.

وأعلنوا بعد 26 أسبوعًا، أن خمسة من الأطفال الستة بدت عليهم مؤشرات على تحسّن السمع فضلًا عن تحسن كبير في إدراك الكلام والقدرة على إجراء محادثات.

وأضافوا أن الأعراض الجانبية جاءت في معظمها طفيفة ولم يكن لأي منها تأثير طويل المدى.

والباحثون غير متأكدين من سبب عدم استجابة الطفل السادس للعلاج.