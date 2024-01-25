دراسة تحذر: النظام الغذائي منخفض البروتين خلال الحمل قد يصيب المواليد بالسرطان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 يناير 2024, 9:40 صباحاً

كشفت دراسة برازيلية عن أسباب إصابة أطفال النساء اللاتي يعانين من سوء التغذية أثناء الحمل بسرطان البروستاتا في مرحلة البلوغ. وأظهرت نتائج الدراسة حدوث تغيرات في التعبير الجيني التي قد تترافق مع عدم التوازن الهرموني وزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. وأظهرت نتائج دراسة ثانية أجريت على الفئران، وجود علاقة بين اتباع حمية غذائية منخفضة البروتين أثناء الحمل وزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. أي أنه في كلتا الحالتين، تشير النتائج إلى أن النظام الغذائي والبيئة في مرحلة مبكرة من النمو يمكن أن يحددا مسار صحة النسل ومرضه. وأظهرت نتائج الدراسة التي أجريت باستخدام المعلوماتية الحيوية أن سرطان البروستاتا في النسل والفئران المسنة قد يكون ناجمًا عن إلغاء تنظيم miR-206 والجين المستهدف PLG في عمر مبكر. ووفق "روسيا اليوم" يُحتمل أن يكون السبب هو ارتفاع مستوى هرمون الأستروجين بشكل غير طبيعي أثناء الحمل. وقد تستمر التغييرات في ملف التعبير الجيني طوال حياة ذكور الفئران، ما يعرضها للإصابة بسرطان البروستاتا مع تقدم العمر. ويحتمل أن الجين المتغير "DOHaD" مرتبط باضطراب نمو البروستاتا الذي له عواقب طويلة المدى وقد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

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