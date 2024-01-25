انت الان تتابع "ميلوناريوس" الكولومبي يستهدف التعاقد مع حارس النصر "ديفيد أوسبينا" بالفترة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أبدى نادي ميلوناريوس الكولومبي، اهتمامه بالتعاقد مع حارس مرمى النصر، ديفيد أوسبينا خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "bluradio"؛ فإنه يمكن لديفيد أوسبينا أن يصل إلى ميلوناريوس ليحل محل ألفارو مونتيرو الذي يقترب من الرحيل عن صفوف النادي، وهناك بالفعل اتصالات مع وكيله.

وشددت الصحيفة على أن أوسبينا قد يعود إلى كرة القدم الكولومبية مع نادي ميلوناريوس؛ لافتًا إلى أن مسؤولي النادي الكولومبي لن يتخلوا عن حارسهم الأساسي مونتيرو إلا بعد التعاقد مع أوسبينا.

وكان حارس المرمى الكولومبي قد تلقى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية العديد من العروض؛ أبرزها من أتليتكو ناسيونال، وغرناطة.

ولم يشارك أوسبينا خلال الفترة الماضية في مباريات النصر؛ لعدم تسجيله بقائمة الفريق لاكتمال عدد الأجانب، على الرغم من تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مرفقه، والتي خضع على إثرها لعمليتين جراحيتين.