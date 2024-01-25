شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تفاصيل مشاركة "المملكة" في اجتماع "المعلومات الجيومكانية" والان نبدء بالتفاصيل

مناقشة الخطة الاستراتيجية والأهداف

أبرز التحديات والفرص

الدمام - شريف احمد - شاركت المملكة ممثلة في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في الاجتماع الثالث للفريق رفيع المستوى للإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية (HLG-IGIF).ويعُقد الاجتماع الثالث للفريق خلال الفترة من 22 - 26 يناير 2024م بمدينة أغواسكاليينتس بالولايات المتحدة المكسيكية.ومثَّل المملكة في الاجتماع رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية رئيس اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة للمعلومات الجغرافية المكانية الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل.وجرى خلال الاجتماع مناقشة الخطة الاستراتيجية والأهداف الحالية ذات الأولوية، والتقدم المحرز حتى الآن في خطة عمل الفريق.كما استعرضت حلقة نقاش مفتوحة الأنشطة والأعمال الخاصة بفريق الإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية باللجنة العربية، واستعرض ورش العمل الخاصة بالإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية، وأهم توصيات الاجتماع العاشر للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية ذات العلاقة بفريق الإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية باللجنة العربية.أيضا ناقشت أبرز التحديات والفرص التي يمكن للجنة العربية اتخاذها لتقوية التواصل بين الدول الأعضاء لتنفيذ المسارات الاستراتيجية للإطار -التسعة- بما يخدم المصلحة الوطنية لكل دولة.واستعرضت جهود الدول العربية وما قامت به من أعمال وإسهامات ضمن خطط الفريق رفيع المستوى للإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية.وترأس المملكة ممثلة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية وتتولى أمانة اللجنة، إضافة إلى عضويتها في لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية.