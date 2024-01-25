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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. إطلاق مبادرة لإعادة تأهيل المزارع المهملة بالقنفذة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة مبادرة لإعادة تأهيل المزارع المهملة والأراضي الزراعية القديمة المهجورة بالتعاون مع مزارعي المحافظة.
يأتي ذلك ضمن استراتيجية التشجير لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، إذ تهدف المبادرة لتشجير المزارع بأشجار الفاكهة والأشجار المحلية، مما يجعلها مزارع منتجة تسهم في الناتج الزراعي المحلي وتعزز من الأمن الغذائي.
وأوضح أن دور مكتب الوزارة يتضمن توزيع الشتلات المناسبة، و تقديم الدعم الفني والإرشادي لتبني الممارسات التي تشجع الاستدامة البيئية، مع الأخذ في الاعتبار متابعتها بعد الزراعة مع المزارعين في البيئة المناسبة لها من ري وتسميد، وتقليم.
من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، أن الوزارة وفرت خدمات ذكية عبر تطبيق مرشدك الزراعي من أجل زراعة ناجحة للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.
هذا إضافة إلى إتاحة اطلاع المزارع على أشهر التجارب الناجحة في القطاع الزراعي، من خلال خدمة التجارب الناجحة داخل التطبيق ويقدم التطبيق، خدمات إلكترونية متنوعة، ويحتوي على أقسام تغطي جميع جوانب الإرشاد الزراعي.
وتتضمن الأقسام عدة خدمات منها: (طلب زيارة مزرعة، أحوال الطقس، تحاليل التربة والمياه، أسعار الخضار والفواكه، المكتبة الرقمية، اسأل عن نبات أو آفة، اطلب استشارة، المرشد الذكي، آفات شجرة البن، أسئلة وأجوبة إرشادية، المفكرة الزراعية، البث المباشر) .
يأتي ذلك ضمن استراتيجية التشجير لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، إذ تهدف المبادرة لتشجير المزارع بأشجار الفاكهة والأشجار المحلية، مما يجعلها مزارع منتجة تسهم في الناتج الزراعي المحلي وتعزز من الأمن الغذائي.
البرنامج الوطني للتشجيروأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن المعيدي، أن المبادرة تساهم في البرنامج الوطني للتشجير وهي تأتي ضمن مبادرة السعودية الخضراء.
وأوضح أن دور مكتب الوزارة يتضمن توزيع الشتلات المناسبة، و تقديم الدعم الفني والإرشادي لتبني الممارسات التي تشجع الاستدامة البيئية، مع الأخذ في الاعتبار متابعتها بعد الزراعة مع المزارعين في البيئة المناسبة لها من ري وتسميد، وتقليم.
من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، أن الوزارة وفرت خدمات ذكية عبر تطبيق مرشدك الزراعي من أجل زراعة ناجحة للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.
توعية المزارعين وتقديم الخدمات الإرشاديةويهدف التطبيق إلى توعية المزارعين وتقديم الخدمات الإرشادية في مختلف المجالات الزراعية، ويوفر مجموعة منتقاة من الخبراء والمختصين للرد على استفسارات المزارعين على مدار الساعة.
هذا إضافة إلى إتاحة اطلاع المزارع على أشهر التجارب الناجحة في القطاع الزراعي، من خلال خدمة التجارب الناجحة داخل التطبيق ويقدم التطبيق، خدمات إلكترونية متنوعة، ويحتوي على أقسام تغطي جميع جوانب الإرشاد الزراعي.
وتتضمن الأقسام عدة خدمات منها: (طلب زيارة مزرعة، أحوال الطقس، تحاليل التربة والمياه، أسعار الخضار والفواكه، المكتبة الرقمية، اسأل عن نبات أو آفة، اطلب استشارة، المرشد الذكي، آفات شجرة البن، أسئلة وأجوبة إرشادية، المفكرة الزراعية، البث المباشر) .