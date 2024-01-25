شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 2023.. "البيئة" تصدر 4915 رخصة لمصادر المياه واستخداماتها والان نبدء بالتفاصيل

4698 رخصة لمصادر المياه الجوفية

أصدرت الوزارة 4915 رخصة لمصادر المياه واستخداماتها خلال 2023م.pic.twitter.com/scaFLYl9Xj— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) أصدرت الوزارة 4915 رخصة لمصادر المياه واستخداماتها خلال 2023م. pic.twitter.com/scaFLYl9Xj — وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) January 25, 2024

95 رخصة استخدام لمصادر المياه

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إصدار 4915 رخصة لمصادر المياه واستخداماتها خلال العام الماضي 2023م.وأشارت أن الرخص أصدرت لمختلف الأغراض البشرية والزراعية، والعمرانية، والتنموية، والصناعية، في مناطق المملكة كافة.وبينت أنها أصدرت 4698 رخصة لمصادر المياه الجوفية (الآبار)، واشتملت هذه الرخص على حفر آبار جديدة وتعميق وتنظيف لآبار قائمة منها 3408 رخصة في الرف الرسوبي، و1290 رخصة في الدرع العربي.هذا بالإضافة إلى إصدار 98 رخصة مزاولة نشاط مهنة حفر الآبار للمؤسسات والشركات التي تعمل في ذات المجال.وصدرت 24 رخصة لتصدير المياه المعبأة بإجمالي كمية مياه مصدرة وصلت إلى 25 ألف متر مكعب؛ منها 6500 متر مكعب من مياه متجددة، وبرسوم تصدير بلغت 960 ألف ريال.كما أصدرت 95 رخصة استخدام لمصادر المياه للأشياب ومصانع المياه المعبأة بكمية إجمالية وصلت إلى 66 مليون متر مكعب.ودعت الوزارة الراغبين في إصدار رخص مصادر المياه واستخداماتها إلى زيارة بوابة "نما" الإلكترونية بعد الاطلاع على الشروط والمتطلبات.كما طالبت بضرورة الاطلاع على شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه واستخداماتها وتصنيف مخالفاتها، والالتزام بعدم القيام بأي أنشطة تتعلق بمصادر المياه واستخداماتها دون الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة لكل نشاط، لضمان تنظيم مصادر المياه وحوكمتها واستدامتها لجميع الأنشطة؛ وحتى لا يتم ايقاع العقوبات بحق المخالفين.