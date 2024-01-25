السعودية | مئات العارضين من مختلف الدول في معرض منتدى مكة للحلال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قدَّم المشاركون في منتدى مكة للحلال عددًا من أساليب وطرق تصنيع المنتجات الغذائية الحلال من خلال المعرض المصاحب للمنتدى، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بمكة خلال الفترة من 11 الى 13 من الشهر الحالي، تحت عنوان “الإبداع في صناعة الحلال”، وذلك بمركز غرفة مكة للمعارض والفعاليات.

ويعرض المنتدى مجموعة واسعة من الموضوعات التي تعالج جوانب مختلفة من صناعة الحلال والقطاعات المرتبطة بها، ويشارك فيها عددٌ من الدول منها أذربيجان ونيجيريا وتشاد وإندونيسيا وتركيا وتايلند والبرازيل ومصر حيث تعرض تلك الدول العديد من منتجاتها المتنوعة من السلع الغذائية والخدمات الحلال.

وأوضح المشاركون في أجنحة المعرض إلى الحاجة للمزيد من الحوار والتعاون ونقل الخبرات في هذا المجال الحيوي بين الدول المشاركة في تصنيع منتجات الحلال من خلال تطويرها وتوسيع أسواقها لتضمن استدامة الصناعة محليًا، و تحقيق الاكتفاء الذاتي والانتقال إلى مرحلة تصدير المنتجات إلى الأسواق الخارجية، إضافة لضمان سلامة وأصالة المنتجات الغذائية الحلال والخدمات المرتبطة بها واستكشاف الاتجاهات والابتكارات وأفضل الممارسات في هذا القطاع، بما في ذلك إدارة سلاسل التوريد، ومراقبة الجودة، وسلامة الغذاء، وتلبية تفضيلات المستهلكين المتنوعة