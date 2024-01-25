الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، بالإضافة إلى المدينة المنورة والقصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية، أمطارًا رعدية مصحوبة برياح نشطة، وقد تمتد هذه الأمطار إلى مرتفعات منطقة تبوك، حيث قد يتساقط ثلوج خفيفة.

كما توقع التقرير أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10- 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، ويصل ارتفاع الموج إلى 2.5 متر في الجزء الشمالي والأوسط، ومتر ونصف في الجزء الجنوبي. أما حالة البحر فتكون متوسطة الموج إلى مائج في الجزء الشمالي والأوسط، وخفيفة إلى متوسطة الموج تصل إلى مائج في الجزء الجنوبي.

أما على الخليج العربي، فتكون حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12- 34 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، ويصل ارتفاع الموج إلى متر. أما حالة البحر فتكون خفيفة الموج.