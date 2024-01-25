شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يلغي رسوم التجديد ويسمح بتحويل تأشيرة العمرة إلى إقامة؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات الحديثة من قبل الهيئة العامة لشؤون الجوازات في المملكة العربية السعودية لتمديد فترة إقامة حاملي تأشيرة المعتمرين السودانيين. يأتي هذا الإجراء نظرًا للاضطرابات الأمنية والعسكرية التي تشهدها السودان في الوقت الحالي. وقد شهدت العديد من البلدان العربية وصول عدد كبير من السودانيين الذين استقروا فيها ولا يرغبون في العودة إلى بلدهم. وفيما يلي سنوضح أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن هذا الأمر.

ووفقًا للتوجيهات الأخيرة من القيادة الملكية، تم تنفيذ قرار هام بشأن الجنسية السودانية لتطبيق خدمة إضافة كل معتمر سوداني في المملكة. والهدف الرئيسي من هذا القرار هو توفير الدعم الكامل للوافدين من السودان. شروط الخدمة يجب على قريب المعتمر أو أحد أفراد عائلته المقيمين في المملكة تحويل تأشيرة العمرة إلى تأشيرة زيارة وفقًا للشروط المحددة من قبل المنصة الإلكترونية "ابشر". وتشمل الشروط أيضًا إمكانية استقطاب أفراد العائلة السودانيين إلى المملكة وتعديل أسماء المستضيفين في سجل المعتمرين. تعفيات من الرسوم تعفي المملكة السودانيين المعتمرين من دفع أي رسوم لأول مرة، خاصةً لأولئك الذين يواجهون صعوبة في مغادرة البلاد في هذه الفترة.

كيفية التقديم على خدمة استضافة المعتمرين السودانيين يمكن للأفراد السودانيين تقديم طلب استضافة المعتمرين السودانيين بسهولة من خلال القيام بالخطوات التالية على منصة "ابشر":

توجه لمنصة أبشر واختر خدمة الأفراد. اختر قسم تأشيرات الزيارة واختر طلب استضافة المعتمرين السودانيين. كيفية تمديد إقامة الأجانب في المملكة لتمديد إقامة الأجانب في المملكة، يجب على الشخص القيام بالخطوات التالية:

ارفاق نسخة من جواز السفر ارفاق نسخة من تأشيرة القدوم توضيح الطلب بشكل دقيق في خانة وصف الطلب تمديد إقامة الأجانب في المملكة تم تطبيق الخدمة الخاصة بإضافة كل معتمر سوداني بالمملكة، والهدف الرئيسي من هذا القرار هو تقديم آليات المساعدة الكاملة للوافدين من هذه البلد.

شروط تمديد زيارة المعتمرين السودانيين بالمملكة تمديد زيارة المعتمرين السودانيين في المملكة لتمديد زيارة المعتمرين السودانيين في المملكة، يجب على قريب المعتمر أو أي من ذويه المقيمين في المملكة تحويل تأشيرة العمرة إلى تأشيرة زيارة تحت بند التأشيرات الشخصية والعائلية وفقًا للشروط التي تم الإفصاح عنها من قبل منصة ابشر الإلكترونية.

تحويل تأشيرة العمرة إلى تأشيرة زيارة لتمديد زيارة المعتمرين السودانيين في المملكة، يجب على قريب المعتمر أو أي من ذويه المقيمين في المملكة تحويل تأشيرة العمرة إلى تأشيرة زيارة تحت بند التأشيرات الشخصية والعائلية وفقًا للشروط التي تم الإفصاح عنها من قبل منصة ابشر الإلكترونية. يجب على القريب أو الشخص المسؤول عن تحويل التأشيرة زيارة زيارة مكتب الجوازات وتعبئة النموذج المطلوب لتحويل التأشيرة. يجب أن يتم تقديم الوثائق المطلوبة مثل جواز السفر الأصلي وتأشيرة العمرة الحالية وبطاقة الإقامة وصورة شخصية ورسوم التحويل المطلوبة.

الشروط اللازمة لتحويل التأشيرة لتحويل تأشيرة العمرة إلى تأشيرة زيارة، يجب على الشخص المسؤول عن التحويل أن يستوفي الشروط التالية:

أن يكون قريب المعتمر أو أحد أفراد العائلة المقيمين في المملكة. أن يكون لديه تأشيرة العمرة الحالية. أن يكون لديه بطاقة الإقامة الصالحة. أن يقوم بتعبئة النموذج المطلوب لتحويل التأشيرة. أن يقدم الوثائق المطلوبة مثل جواز السفر الأصلي وصورة شخصية ورسوم التحويل المطلوبة. إجراءات تحويل التأشيرة بعد تقديم جميع الوثائق المطلوبة وسداد رسوم التحويل المطلوبة، يتم مراجعة طلب التحويل من قبل مكتب الجوازات. يجب على الشخص المسؤول عن التحويل الانتظار للحصول على الموافقة وتأشيرة الزيارة الجديدة. بعد استلام تأشيرة الزيارة الجديدة، يمكن للمعتمر السوداني تمديد زيارته في المملكة والاستمتاع بفترة إضافية للبقاء.

الاستفادة من تمديد زيارة المعتمرين تمديد زيارة المعتمرين السودانيين في المملكة يتيح لهم الاستفادة من الفترة الإضافية للبقاء وزيارة المزيد من الأماكن والمعالم السياحية. يمكن للمعتمرين استكشاف المملكة والاستمتاع بتجربة ثقافية ودينية فريدة. يجب على المعتمرين السودانيين الالتزام بقوانين المملكة والاحترام الكامل للثقافة والتقاليد المحلية.