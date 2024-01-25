أوكرانيا تقصف مصفاة نفط في جنوب روسيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 يناير 2024, 11:30 صباحاً

أعلن مصدر أمني أوكراني، اليوم (الخميس)، أن أجهزة الأمن الأوكرانية نفذت هجوماً ليلياً بطائرات مسيّرة، على مصفاة نفط في بلدة توابسي بجنوب روسيا، كانت السلطات الروسية قالت إن حريقًا شب فيها. وقال المصدر": "أصبحت مصفاة نفط في توابسي بروسيا هدفاً جديداً للأجهزة الأمنية الأوكرانية.. تضررت وحدة معالجة النفط الأساسية المؤلفة من أعمدة فراغية وهوائية"، وفقاً لـ"فرانس برس". وكانت السلطات الروسية قد أعلنت ليلاً اشتعال النيران في موقع نفطي في توابسي، دون أن تشرح أسباب ذلك.

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