تراند اليوم : الكشف عن خطة عسكرية أميركية جديدة لضرب الحوثيين

صحيفة الخليج 365: كشفت مصادر مطلعة عن خطة عسكرية أميركية جديدة، لاستهداف قيادات من الصف الأول في جماعة الحوثي، مع استمرار عملياتها ضد السفن في البحر الأحمر.

وقالت المصادر، أن الخطة تتضمن وضع أسماء قيادات من الصف الأول بجماعة الحوثي على قائمة اغتيالات، بعد عدم تمكن الضربات العسكرية الجوية من وقف الهجمات الحوثية على السفن. حسب موقع "المشهد اليمني".

وأضافت أن اغتيال القيادات الحوثية من بين خيارات الخطة الجديدة على الرغم من تخوفات واشنطن من أن عمليات الاغتيال قد تدفع إلى مزيد من العمليات الانتقامية للحوثيين.

وأشارت إلى أن واشنطن بالتوازي مع التخطيط والتحركات القادمة، تعمل على استقطاب قيادات حوثية وخلق انقسام في صفوف الجماعة، خصوصا مع الرغبة لدى بعض تلك القيادات بتصفية أخرى.

ولفتت إلى أن الأميركيين سيتابعون التشدّد في منع التهريب البحري والبرّي من إيران إلى الحوثيين، كما سيعتمدون، ولأشهر طويلة، على الاستطلاع الجوي والاستخباراتي لفرض مسح كامل وعلى مدار الساعة لمنطقة سيطرة الحوثيين وهم اعتمدوا هذه الخطة عند انسحابهم من أفغانستان وأطلقوا عليها اسم "عبر الأفق"