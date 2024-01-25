"ناقلات النفط الكويتية" تعلن تطبيقَ تدابير لحماية أسطولها من سفن البترول

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 يناير 2024, 3:40 مساءً

أعلنت شركةُ ناقلات النفط الكويتية، اليوم "الخميس"، أنّها تراقب وتقيّم الوضعَ في البحر الأحمر بشكل يومي، وتطبّق التدابير والممارسات الاحترازية المتبعة عالميًّا لحماية أسطولها من ناقلات النفط. وأوضحت الشركة، في بيان، أنّها تساند الشحنات الكويتية المتّجهة إلى الأسواق العالمية؛ وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا". وأعربت عن أملها في انتهاء التوتُّر في المنطقة بأسرع وقت. وكانت صحيفة "الرأي" الكويتية قد ذكرت، أمس، أنّ الشركة قرّرت إيقافَ مرور ناقلاتها في البحر الأحمر مؤقتًا، وأنّ قرار الإيقاف يخضع للمراجعة الدورية المستمرّة لحين استقرار حال المنطقة.

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