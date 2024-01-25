شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 180 كلجم من القات المخدر وضبط مواطن بجازان والان نبدء بالتفاصيل

#حرس_الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب (180) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/GEc1B8xdB8— حرس الحدود السعودي (@BG994) #حرس_الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب (180) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/GEc1B8xdB8 — حرس الحدود السعودي (@BG994) January 25, 2024

جهود مكافحة مروجي المخدرات في السعودية

أرقام الإبلاغ عن مروجي المخدرات

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 180 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.وفي ذات المنطقة قبضت الدوريات على مواطن لترويجه نبات القات المخدر، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحيل لجهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.وأشارت إلى أنه يمكن الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.