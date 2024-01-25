شكرا لقرائتكم خبر عن أمين جدة: نسعى إلى إعادة الهوية الحضارية للمحافظة عبر عمرانها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد أمين جدة صالح بن علي التركي، سعي الأمانة إلى إعادة الهوية الحضارية لجدة عبر العمران، من خلال برنامج امتثال المباني ومتابعة إصدار الملّاك لشهادات الامتثال.

وأوضح في كلمة ألقاها خلال افتتاح ورشة عمل "متابعة تطبيق شهادات امتثال المباني" التي نظمتها أمانة جدة، أن لكل مدينة من مدن المملكة ثقافة تتميز بها عن غيرها، والتي ينبغي تجسيدها في الهوية العمرانية.

وأضاف: " يهدف برنامج الامتثال أيضًا، إلى معالجة التشوه البصري، ما سيكون له أثر كبير على جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري، وتحقيق السلامة العامة"، مشيرًا إلى استقاء رؤية وتوجهات العمل من الثقافة المحلية أولًا.



شهادة امتثال المباني

بيّنت أمانة جدة، عدم ارتباط استخراج شهادة امتثال المباني بمخالفات البناء، وإنما تستخرج حين استيفاء المعايير التي حددتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وتعد شهادة امتثال المباني، وثيقة رسمية تثبت التزام المبنى بالاستراطات البلدية والفنية المعمول بها، فيما تصدر هذه الشهادة للمباني الجديدة بشكل تلقائي بعد إصدار شهادة الإشغال للمبنى، على أن يجددها المالك بعد 3 سنوات.



ودعت أمانة جدة خلال الورشة، أصحاب المباني القائمة الواقعة على الطرق والمحاور المستهدفة ضمن نطاق المحافظة، إلى إصدار شهادة امتثال المباني، قبل انتهاء المهلة التصحيحية في 16 فبراير المقبل.

وتتمثل إجراءات إصدار شهادة الامتثال للمباني القائمة من خلال منصة بلدي الرقمية، في استكمال البيانات والمتطلبات، فضلًا عن إتاحة فرصة تفويض مكتب هندسي مؤهل لاستكمال تلك الإجراءات وإصدار الشهادة.

تذليل العقبات

استعرض المشرف العام على التراخيص في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سعيد بن محمد القحطاني، خلال كلمة ألقاها في الورشة، أهداف الوزارة لإنجاح البرنامج ومحاولة تذليل العقبات المواجهة للأمانات والبلديات التابعة لها خلال التنفيذ.

فيما قدّمت أمانات "جدة، والعاصمة المقدسة، ومحافظة الطائف"، عروضًا مرئية لجهود وإنجازات كل أمانة وبلدياتها التابعة لها، في تطبيق برنامج إصدار شهادات الامتثال للمباني.

الجدير بالذكر، أن إصدار شهادة امتثال المباني إلزامي لجميع المباني القائمة والمستهدفة في نطاق المحافظة، وعدم إصدارها يعرض المبنى للمخالفة والغرامة المالية.