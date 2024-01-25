انت الان تتابع أمريكا وبريطانيا تعاقبان 4 قادة حوثيين دعموا الهجمات على السفن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 يناير 2024, 4:25 مساءً

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا، اليوم "الخميس"، فرض عقوبات على أربعة قادة من جماعة الحوثي؛ بسبب دورهم في دعم أو توجيه هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر. والمسؤولون في الجماعة الذين استهدفتهم العقوبات، هم: "وزير الدفاع في جماعة الحوثي محمد ناصر العاطفي، وقائد القوات البحرية للحوثيين محمد فضل عبد النبي، ورئيس قوات الدفاع عن الساحل محمد علي القادري، ومحمد أحمد الطالبي"، الذي وصفته واشنطن ولندن بالمشرف على مشتريات الأسلحة". ويجمد الإجراء الأمريكي أي أصول في الولايات المتحدة للمسؤولين الأربعة المستهدفين بالعقوبات، كما يمنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وأوضح وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب بريان نيلسون، أن الهجمات الإرهابية المستمرّة التي يشنّها الحوثيون على السفن التجارية وأطقمها المدنية؛ تهدّد بتعطيل سلاسل التوريد الدولية وحرية الملاحة، وهو أمر بالغ الأهمية للأمن والاستقرار والازدهار العالمي. من جهتها اتّهمت الحكومة البريطانية القادة الأربعة بالتورط في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا وبريطانيا تعاقبان 4 قادة حوثيين دعموا الهجمات على السفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.