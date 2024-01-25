روسيا تدعو إسرائيلَ بإنهاء حرب غزة وبدء مفاوضات سلام

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 يناير 2024, 4:39 مساءً

دعا الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، اليوم "الخميس"، إسرائيل إلى وقف القتال في قطاع غزة وبدء مفاوضات السلام. وأوضح "لافرنتييف" في مؤتمر صحافي عقده، في ختام الاجتماع الدولي الـ21 بشأن سوريا والمعروف بـ"صيغة أستانا"؛ أن الحلّ الوحيد لأزمة الشرق الأوسط هو إقامة دولة فلسطين المستقلّة؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أكّد في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الاثنين الماضي؛ على الحاجة إلى وقف إطلاق النار بشكل عاجل في غزة.

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