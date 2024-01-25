انت الان تتابع بعد قصفها له.. إسرائيل تجبر نازحين على مغادرة مركز إيواء تابع "للأونروا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 يناير 2024, 5:04 مساءً

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم (الخميس)، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر النازحين بمغادرة مركز الإيواء، الذي تعرض لقصف مدفعي أمس. وأكدت متحدثة باسم "الأونروا" شهادات نازحين في المركز، ذكروا أن الجيش الإسرائيلي أمهلهم حتى الخامسة من بعد ظهر غدٍ الجمعة للمغادرة، وفقاً لـ"فرانس برس". وكان مسؤول رفيع في الأمم المتحدة قد أعلن في وقت سابق من اليوم ارتفاع عدد القتلى جراء القصف المدفعي على مركز الإيواء والواقع في خان يونس إلى 12 قتيلاً.

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