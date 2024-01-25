شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من رياح شديدة على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الطقس في المدينة المنورة

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة.وأشار إلى أنها تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية الأفقية وارتفاعا في الأمواج ورياح، تصل سرعتها إلى ( 40 - 49 ) كم / ساعة.وذكر مركز الأرصاد أن الحالة تشمل محافظة ينبع ومركز الرايس، موضحا أن الحالة مستمرة حتى الساعة الرابعة فجر غد الجمعة.وفي وقت سابق نبّه المركز الوطني للأرصاد من هبوب رياح شديدة تصل سرعتها إلى 50 كلم/ ساعة على محافظة ينبع ومركز الرايس اليوم الخميس.وذكر أن الرياح تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، مبينا أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.وكان المركز الوطني للأرصاد أعلن حالة الطقس المتوقعة لليوم الخميس، وذكر أن الفرصة تتهيأ لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.وذكر أنها تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، كما لم يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر – جبل اللوز).