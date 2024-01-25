أمريكا تعتزم التوسط لإبرام صفقة جديدة بين إسرائيل و"حماس" للإفراج عن الرهائن

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محمد بن مسعود - الدمام - نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصدر لم تسمّه، اليوم "الخميس"؛ أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيرسل مدير وكالة الاستخبارات المركزية وليام بيرنز، خلال الأيام المقبلة؛ للتوسط في إبرام صفقة بين إسرائيل وحركة "حماس"، للإفراج عن المحتجزين في غزة.

وأوضح المصدر أن "بيرنز" سيلتقي بمسؤولين إسرائيليين، ومصريين، وقطريين؛ لإبرام صفقة طموحة تشمل الإفراج عن جميع المحتجزين المتبقين في غزة، وتحقيق أطول فترة توقف للحرب.

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