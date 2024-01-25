انت الان تتابع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى "25900" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارةُ الصحة في قطاع غزة ارتفاعَ حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى "25900"، غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في السابع من أكتوبر "تشرين الأول".

وأفادت الوزارة في بيان بمقتل "200" شخص في الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضحت أن "64110" أشخاص أصيبوا بجروح منذ بداية الحرب.

كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى "25900" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.