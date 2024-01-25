نائب أمير الشرقية يشرف حفل زواج "الحقباني"

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محمد بن مسعود - الدمام - شرف الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية حفل زواج سيف بن صالح الحقباني من كريمة عبدالله بن عبداللطيف الفوزان بفندق شيراتون الدمام مساء اليوم الخميس، مقدماً التهنئة لهم وسائلاً الله لهم التوفيق.

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