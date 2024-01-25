شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف سعودي-كوري لنقل وتوطين تقنيات إنتاج تقاوي البطاطس بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت وزارة البيئة والمياه والزراعة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الجوف للتنمية الزراعية وشركة (EGG) الكورية الجنوبية، تتضمن نقل وتوطين تقنيات إنتاج تقاوي البطاطس إلى المملكة، والبدء في هذه الصناعة وإنتاجها لاستدامة القطاع الزراعي المحلي.

جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة للزراعة م. أحمد بن صالح العيادة، وتستهدف الاتفاقية دعم تحول الشركات المحلية لشركات زراعية صناعية، وتصدير إنتاجها للأسواق الخارجية، ما يعزز استدامة القطاع الزراعي فيما يخص الأمن الغذائي للسلع الإستراتيجية وتحسين الميزان التجاري.

مجالات التعاون المشتركة

ووفقًا للاتفاقية، يسعى الطرفان إلى تعزيز عدد من مجالات التعاون المشتركة، منها نقل الخبرات لتحقيق الأهداف.

فضلًا عن تحديد علاقات العمل وآلية التنفيذ والالتزامات المستقبلية للطرفين فيما يتعلق بالتعاون المشترك.

إضافة إلى تحديد الفرص المتاحة باستخدام الدرنات الدقيقة التي تُستخدم فيها تقنيات تؤدي إلى إنتاج التقاوي في وقت أقل من التقنيات التقليدية، وبتكلفة أقل وبجودة وكميات وفيرة.

تقاوي عالية الجودة

وتُستخدم تقاوي البطاطس في زراعة البطاطس التي يجري بيعها أو استهلاكها داخل المملكة، وتكون التقاوي عالية الجودة وخالية من الأمراض، ويجري استيرادها تحت مراقبة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

كما تُنتج تقاوي البطاطس في أوروبا كأشهر منتج ومصدر للتقاوي في العالم.