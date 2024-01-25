السعودية | “الزكاة” تحتفي بـ”اليوم العالمي للجمارك” وتخريج 345 متدربًا ومتدربة من برنامج “أمين”

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الزكاة” تحتفي بـ”اليوم العالمي للجمارك” وتخريج 345 متدربًا ومتدربة من برنامج “أمين” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

احتفت اليوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، باليوم العالمي للجمارك تحت شعار “الجمارك والتكامل مع الشركاء”، مسلطةً الضوء على تجاربها الناجحة في تحقيق التكامل مع الشركاء إقليميًا وعالميًا، وذلك بحضور مسؤولي عدد من الجهات ذات العلاقة من شركاء الهيئة في العمل الجمركي.

وأكد معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي في كلمته خلال الحفل، أن الهيئة تشارك دول العالم الاحتفاء بهذا اليوم بهدف تعزيز شعار اليوم العالمي لهذا العام، الذي يركز على أهمية الشراكة ودورها في دعم منظومة العمل الجمركي، مفيدًا أن الهيئة تسعى باستمرار إلى دعم الجهود المبذولة في سبيل تعزيز التعاون الجمركي وتعميق الشراكات الحالية وتهيئة شراكات جديدة.

واستعرض معاليه أبرز التجارب الجمركية الناجحة للهيئة التي أدت إلى تحقيق التكامل مع الشركاء إقليميًا وعالميًا في منظومة العمل الجمركي، والنهوض بالقدرات البشرية في مجال الجمارك، وتحسين الإجراءات في ظل التطورات التقنية، بما يحقق مستهدفات الهيئة في تيسير التجارة، وتعزيز سلسلة الإمداد وأمن الحدود، ودعم مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

ونوّه معاليه بالعمل التكاملي الذي تحققه الهيئة مع شركائها في العمل الجمركي ونتائجه الإيجابية في مختلف مجالات عمل الهيئة عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية.

وأكد أن الهيئة تحرص على الاستفادة من جميع مكتسباتها التي حققتها مع شركائها خلال المرحلة الماضية، وتسعى في نفس الوقت إلى تهيئة شراكات جديدة تحقق مستهدفاتها نحو الوفاء بالتزاماتها، مبينًا أن الهيئة تدعم جميع مبادرات منظمة الجمارك العالمية، وذلك من خلال خدماتها الجمركية التي تعتمد على الاستفادة المثلى من التقنيات المتطورة وتحليل البيانات بكفاءة وفعالية، ما يُسهم في تمكين استدامة الاقتصاد، وازدهار المجتمعات من خلال تعزيز الأمن وتيسير التجارة بين دول العالم.

ونوّه بنجاح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في تسريع عمليات الفسح الجمركي خلال المرحلة الماضية، وذلك بالوصول إلى زمن قياسي بتنفيذ مبادرة “الفسح خلال ساعتين” وأتمتة الإجراءات الجمركية بالتعاون مع شركائها من جهات الفسح، مما يسهم في تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشهدت فعاليات الاحتفاء, تخريج دفعة جديدة من “برنامج أمين” شملت 345 متدربًا ومتدربة من خريجي الجامعات الذين أتموا بتميز برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لمدة عام يستهدف تطوير خبراتهم ومهاراتهم المعرفية والتطبيقية في مختلف مجالات العمل الجمركي.

كما شهد الحفل توقيع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية، بهدف تعزيز التعاون ورفع مستوى التنسيق بين القطاعين، إلى جانب توقيع مذكرة تعاون مع الأكاديمية السعودية اللوجستية، في مجال التعلم والتطوير الجمركي بما يخدم تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية.

وكرّمت الهيئة خلال الحفل شركاء النجاح في عدد من المجالات في القطاعين العام والخاص بما في ذلك منظومة الفسح الجمركي، والذين كانت لهم إسهامات في تحقيق مستهدفات الهيئة.