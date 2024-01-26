شكرا لقرائتكم خبر عن أتربة وأمطار خفيفة.. طقس شتوي على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أمطار خفيفة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الجمعة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.وتبدأ الأتربة على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 7 مساء، بينما تبدأ في الزلفى والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء ومرات الساعة 10 صباحًا، وتستمر حتى 7 مساء.وتوقع المركز أيضًا هطول أمطار خفيفة على أجزاء من الرياض، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية.وتستمر الأمطار على الزلفى والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء ومرات حتى الساعة 10 صباحًا.بينما تستمر حتى 11 صباحًا على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحوطة بني تميم وضرما.