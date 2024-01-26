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أتربة وأمطار خفيفة.. طقس شتوي على الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الجمعة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.
وتبدأ الأتربة على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 7 مساء، بينما تبدأ في الزلفى والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء ومرات الساعة 10 صباحًا، وتستمر حتى 7 مساء.

أمطار خفيفة

وتوقع المركز أيضًا هطول أمطار خفيفة على أجزاء من الرياض، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية.

الإنذار الأصفر -#منطقة_الرياض - #الحريق #الخرج #الدرعية #الدلم ...+3

للتفاصيل https://t.co/Ws965HaaXY #الإنذار_المبكر #طقس_#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/NXqJnMSp92— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
وتستمر الأمطار على الزلفى والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء ومرات حتى الساعة 10 صباحًا.
بينما تستمر حتى 11 صباحًا على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحوطة بني تميم وضرما.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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